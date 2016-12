Delitzsch. Zu einem Unfall kam es am Donnerstag auf der Kreisstraße 7442 bei Delitzsch. Kurz vor dem Abzweig zum Kartoffelhof in Döbernitz kam eine Frau mit ihrem Mitsubishi in Richtung Zschepen fahrend von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben. Die Feuerwehr Selben/Zschepen wurde gegen 14.45 Uhr alarmiert und kümmerte sich um die Unfallfahrerin. Die Frau musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war „alleinbeteiligt“ an dem Unfall, wie es im Polizeijargon heißt. Vermutlich führte eine kurze Ablenkung oder eine Unaufmerksamkeit zu dem Unfall.

Von cj