Delitzsch Schallschutz - Podelwitz: Fluglärm trotz Erhöhung weiter unter Grenzwert Eine mobile Messtation hat im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz über drei Monate den Fluglärm kontrolliert. Trotz Zunahme blieben die Werte laut Flughafen unter dem Grenzwert. Die Interessensgemeinschaft Nachtflugverbot hält dagegen.

Während des Besuchs von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (Bildmitte) am Schladitzer See fliegt eine Maschine den Airport Leipzig-Halle aus Richtung Podelwitz an. Quelle: Wolfgang Sens