Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Trabant gewonnen: In Podelwitz waren es am Wochenende mehr als 300, die Augen, Ohren und Nasen ostalgische Impressionen verschafften. In Reih und Glied standen sie dann auf der Wiese neben der DDR-Museums-Scheune zum Bewundern und Befachsimpeln. Schon am Freitag waren die ersten 120 Camper angereist. Natürlich stilecht mit den passenden mobilen Gehäusen der Marken Bastei, Quek und Klappfix. Viele der Zweitaktfans hatten ihre Zugpferde getunt. So auch Organisator Rüdiger Nikolai, dessen Gefährt den Kosenamen „Rennpappe“ nicht nur auf ironische Weise verkörpert, sondern das mit 120 PS unter der Duroplastmotorhaube ernst macht. Mit einem Zweitaktherz ist das aber nicht mehr zu haben.

Getunt und puristisch

Selbstverständlich hatte Nicolai seinem Gespann auch eine stylische Lackierung in Silber und Rot verpasst. Aber es gibt auch die puristische Fraktion. Ihr gehörten Michael Arndt und Dieter „Jogi“ Schulze an. Ihr Trabant 601 glänzte im originalen Grau-Ocker der 60er Jahre. Die beiden kommen 15 Jahren die zwei Stunden aus Kloster Lehnin aus Brandenburg zum Trabitreffen im Rackwitzer Ortsteil herangefahren. Und diesen Trabant hatte Michaels Arndts spätere Ehefrau Friedel genau im November 1965 im Lotto gewonnen.

Freude am Gewinn hält Jahrzehnte

„Ausgeliefert wurde er dann schon am 13. Januar 1966“, erzählte der Eigentümer lachend und zauberte zum Beweis die originalen Schriftstücke hervor: Da bestätigt die Bezirksstelle des VEB Sport-Toto Potsdam der Gewinnerin am 30. Dezember 1965 den Eingang des Wettscheins, gratuliert zum Auto und hofft, „dass er viel Freude bereiten wird“. Was nun schon über einem halbes Jahrhundert geklappt hat. Relativ schnell war die Abholung organisiert. Und der Trabant stand in der Berliner Direktion des VEB Toto bereit zum Abholen.

Auch in Podelwitz gab’s am Wochenende etwas zu gewinnen: Ein ganzer Trabi war zwar nicht unter den Tombola-Preisen, aber in insgesamt 16 Kategorien kamen die Veteranen der Landstraße mit je drei Pokalen zu Ehren. Und ansonsten war die Gelegenheit zu nutzen, sich beim Teilemarkt mit Ersatzteilen zu versorgen.

