Delitzsch

Was kann die Jugend in der Politik bewirken? Diese Frage soll am 17. April im Schalom-Begegnungszentrum in der Mauergasse 19 a in Delitzsch diskutiert werden. Ab 18 Uhr laden dazu der Verein Bürgerinitiative Menschenskinder Delitzsch, der Verein Interkultur Delitzsch und das Gems-Netzwerk Nordsachsen ein.

Das Beispiel Monheim

Zu Veranstaltungsbeginn soll in einer kurzen Präsentation am Beispiel der Stadt Monheim erklärt werden, wie junge Leute im Stadtrat etwas verändern können. In Delitzschs Partnerstadt stellt beispielsweise die Jugendpartei Peto den erst 36 Jahre alten Oberbürgermeister der 43 000-Einwohner-Stadt. Mit 27 Jahren wurde er 2009 zum damals jüngsten Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen gewählt.

An der anschließenden Podiumsdiskussion nehmen Andrea Scherf (Jugendfond von Partnerschaft für Demokratie), William Rambo (Sprecher Jugendparlament Leipzig), Dirk Koltermann (Bürgerinitiative Menschenskinder Delitzsch) und Sven Meyerhofer (Interkultur Delitzsch, Gems-Netzwerk Nordsachsen, Die Linke) teil. Oliver Lüdecke vom Kinder- und Jugendring Sachsen wird die Runde moderieren. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Von mhs