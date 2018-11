Delitzsch

Zu einem Polizei-Einsatz ist es am frühen Mittwochmorgen in Delitzsch gekommen. In der Sparda-Bank-Filiale in der Eilenburger Straße wurden die Bargeld-Automaten aus der Wand gerissen. Ob und wie viel Geld der oder die Täter erbeuten konnten, ist zur Stunde nicht bekannt. Der Polizei-Einsatz läuft noch immer. Auch wann genau die Kunden der Bank diese wieder regulär besuchen können, ist nicht geklärt.

Kunde bemerkt Tat

Ein Kunde der Bank, der gegen 5.30 Uhr Geld von seinem Konto abheben wollte, hatte beim Betreten der Filiale sofort bemerkt, dass die beiden dort installierten Geldautomaten aus der Wand gerissen worden waren. Auch an den Tresorfächern im Unterbau der Automaten atten sich die Unbekannten zu schaffen gemacht. Der Filial-Raum lag voller Papier. Der Mann alarmierte umgehend die Polizei.

Nicht erster Einsatz 2018

Einen Polizei-Einsatz an einer Bank in Delitzsch hatte es am Jahresanfang bereits gegeben. Ein Fehlalarm in der wenige Meter entfernten Volksbank, die ihren Sitz ebenfalls in der Eilenburger Straße hat, hatte für einen Aufsehen erregenden Einsatz von Polizisten mit schwerer Bewaffnung gesorgt.

Von Christine Jacob