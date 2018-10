Der Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz (62, CDU) will bei den Landtagswahlen 2019 in Sachsen im Wahlkreis 36 antreten, der die Städte Oschatz und Torgau und die Umlandgemeinden umfasst. Warum ausgerechnet dort und nicht in seiner Heimatstadt Leipzig, erzählt er im LVZ-Interview.