Delitzsch

Die Innenstadt lag schon ein ganzes Stückchen hinter ihm – damit offensichtlich auch das letzte Kneipchen und damit auch der letzte „Kurze“. Jedenfalls schien der Radfahrer, den die Delitzscher Polizei am späten Mittwochabend in der Eilenburger Chaussee stoppte, erheblich dem Hochprozentigen zugesprochen zu haben, denn er radelte in ausgeprägten Schlängellinien auf dem Gehweg stadtauswärts. Die Polizeistreife prüfte mit einem Test kurzerhand seine Verkehrstüchtigkeit. Dieser ergab einen Wert von sage und schreibe 2,74 Promille. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von lvz