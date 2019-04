Delitzsch

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Verkehrsunfalls vom 25. März, gegen 16.10 Uhr, im Delitzscher Schäfergraben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Fahrer (32) eines BMW sein Fahrzeug im Schäfergraben abgestellt und stand vor einem grauen VW Golf Variant. Als der Mann ausgestiegen war und sich bereits auf dem Fußweg der anderen Straßenseite befand, hörte er ein schleifendes Geräusch. Sofort schaute er zu den parkenden Fahrzeugen und sah einen weißen Transporter Mercedes Vito, dessen Fahrer gegen den stehenden VW Golf geschrammt war und gleich darauf ein Stück zurücksetzte.

Unfallort verlassen

Dann stieg der Fahrer aus, schaute sich den Schaden an, stieg wieder ein und schrieb offenbar etwas auf einen Zettel. Der Zeuge merkte sich das amtliche Kennzeichen des Transporters und sah auch den in Linienform abgebildeten schwarzen Fuchskopf auf der Motorhaube. Als der 32-Jährige wenige Minuten später zurückkehrte, klemmte ein Zettel unter dem Scheibenwischer, der VW Golf und der Transporter waren weg. Er setzte die Polizei in Kenntnis, konnte das amtliche Kennzeichen des beschädigten Fahrzeuges jedoch nicht benennen.

Halter meldet sich bei Polizei

Am Morgen des darauffolgenden Tages meldete sich der Halter – ein Firmeninhaber – des Mercedes Vito, an welchem ein Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro entstanden sei, bei der Polizei. Er gab an, dass ihn ein Mitarbeiter (40) über den Unfall informiert und er jenen aufgefordert hatte, umgehend bei der Polizei vorzusprechen, um seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfallverursacher konnte nur angeben, dass am VW Golf ein Leipziger Kennzeichen angebracht war und sich der Fahrer oder die Fahrerin noch nicht gemeldet hatte.

Zeugen, bitte melden

Nun wird der oder die Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden, an dessen oder deren Fahrzeug ein Schaden an der Stoßstange hinten links entstanden war.

Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58, Telefonnummer 034202/66 258.

Von Hö.