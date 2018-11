Rackwitz

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag gegen 14.05 Uhr in Rackwitz ereignete. Ein bisher unbekannter schwarzer Pkw überholte auf der B 184 in Richtung Delitzsch auf Höhe Abzweig Brodenaundorf einen weißen Mercedes-Sattelschlepper mit Auflieger auf der Linksabbiegerspur und „schnitt“ diesen beim Einscheren. Der 58-jährige Lkw-Fahrer musste deshalb eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei brach der Auflieger nach links aus und der Sattelschlepper fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Er kippte aber nicht um und hatte auch nichts geladen. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Pkws fuhr in Richtung Delitzsch weiter.

Zeugen wenden sich bitte an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 2851 (tagsüber) sonst 255 2910.

