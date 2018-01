Krostitz. Mit einem großen Aufgebot hat die Polizei am Wochenende in Krostitz und Umgebung nach einer vermissten Seniorin gesucht. Dabei kamen auch ein Hubschrauber sowie Suchhunde zum Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, habe die Frau – etwa Mitte 70 alt – am frühen Samstagnachmittag das Haus verlassen und war danach verschwunden.

Von lvz