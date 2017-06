Delitzsch. Ein über der Stadt kreisender Polizeihubschrauber hat am Wochenende in Delitzsch für fragende Blicke gen Himmel gesorgt. Laut Polizei half die Helikopterbesatzung bei der Suche nach einem Mann, der in der Einrichtung des Behindertenzentrums in der Erzberger Straße vermisst wurde.

Von kasto