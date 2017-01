Delitzsch. Es sind wieder Trickbetrüger in Delitzsch unterwegs: Sie verschaffen sich mit falschen Identitäten als angebliche Mitarbeiter der Telekom Zutritt zu Wohnungen vor allem älterer Menschen. So wurde zuletzt ein Fall aus dem Delitzscher Osten bekannt. Ein angeblicher Telekom-Techniker klingelte dort an der Haustür einer betagten Dame und wies sich dabei mit einem angeblichen Telekom-Ausweis aus. Er müsse etwas am Telefonanschluss überprüfen, begründete er seine Forderung, die Räume betreten zu müssen. Die Frau ließ den Mann daraufhin ins Haus, obgleich sie seit Jahren nicht mehr bei der Telekom ist.

Der angebliche Techniker packte dann auch professionell einen Laptop aus und beschäftigte sich mit dem Telefonanschluss. Was genau er dort machte, bekam die ältere Frau zwar nicht mit. Sie ließ den Mann aber auch nicht aus den Augen. Nach zehn Minuten verschwand der Mann. Eine spätere Überprüfung ergab, dass wenigstens nichts an Wertgegenständen fehlte. Nachfragen bei der Telekom und dem aktuellen Anbieter zeigten jedoch, dass diese keinen Techniker geschickt hatten.

Die Polizei bestätigte das Vorgehen der Betrüger. Es sei eine beliebte Masche, um Wohnungen betreten zu können. Sie rät deshalb, bei Zweifeln an der Person bei dem Unternehmen nachzufragen, bevor der Zutritt gewährt wird. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Trick handelt, sollte unbedingt die Polizei informiert werden.

Von dw