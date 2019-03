Rackwitz

Ein Hackerangriff erschüttert den Aluminiumhersteller Norsk Hydro in Norwegen seit Montagnacht. Auch die sächsische Tochter, die Norsk Hydro in Rackwitz (Nordsachsen, mit der Aluminiumgießerei (cirka 50 Mitarbeiter) und dem Presswerk Hydro Extrusion (ungefähr 250 Mitarbeiter), ist betroffen.

Entspannung in Sicht

Dort entspannt sich die Situation. Die Pressen des Werks der Hydro Extrusion in Rackwitz sollen in den kommenden Tagen wieder anlaufen. Das sagte Extrusion-Geschäftsführer Matthias Hellmann auf LVZ-Nachfrage am Donnerstag. Die IT-Systeme wurden von einem Lösegeld-Trojaner teilweise lahmgelegt, teilte der Konzern in Oslo mit.

Norsk Hydro habe das Problem gelöst

Norsk Hydro habe jedoch inzwischen das Problem gelöst. In einigen Werken des zweitgrößten Aluminiumherstellers weltweit lief die Produktion bereits wieder an, sagte Hellmann. Wann genau auch das Presswerk in Rackwitz den normalen Betrieb wieder aufnehmen wird, könne er derzeit nicht sagen.

Mitarbeiter sind informiert

Die Mitarbeiter wurden noch vor ihrem Dienstbeginn am Montagmorgen von dem Hackerangriff informiert. Mittels Papierschildern wurden sie davon in Kenntnis gesetzt und ihnen untersagt, sich in das interne System einzuloggen. Die Schilder warnten: „Hydro ist einem Cyberangriff ausgesetzt. Logge dich nicht ins Netzwerk ein, bis ein neuer Bescheid kommt.“ Im Bereich Gießerei, an den Schmelzöfen, Gießereianlagen und Wärmebehandlungsanlagen die nicht computerabhängig sind, konnte ganz normal gearbeitet werden. An den Pressen, im anderen Werk, und in der Verpackung beispielsweise ging nichts.

Kunden sind informiert

Neben einigen Beschäftigten, die auf Abruf nach Hause geschickt wurden, blieben andere im Büro – insbesondere Mitarbeiter aus dem inneren Vertriebsbereich. Sie hielten Kunden fortwährend auf dem Laufenden. „Das hat gut funktioniert“, fasst Hellmann zusammen. „Für uns alle am Standort war das Problem noch gut zu handeln. Ich bin optimistisch, dass wir bald wieder ans Netz kommen.“

Von mhs/pfü