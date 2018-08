Delitzsch

Datenschutzgrundverordnung. Ein Wort, dem das Komplizierte und Verkomplizierende schon anhaftet. Und genau dies tut die DSGVO auch bei aktuellen Delitzscher Projekten, die ins Stocken geraten, weil erst diese Fragen geklärt werden müssen.

Keine zentrale Warteliste

So ist die Stadtverwaltung Delitzsch schon seit einiger Zeit bereits damit befasst, ein Info-Portal zu Plätzen in Kindertagesstätten zu errichten. Sinn und Zweck ist es schlicht gesagt nur, Eltern einen Überblick zu geben, wo Kita-Kapazitäten herrschen und wo sie einen Platz für ihren Nachwuchs bekommen. Mit dieser einfachen Vermittlungsübersicht könnte sich die Lage auf dem Delitzscher Kita-Markt deutlich entspannen. Da Platzmangel herrscht, neigen Eltern dazu, ihre Kinder immer gleich in mehreren Einrichtungen auf die Warteliste setzen zu wollen – das wiederum verfälscht die tatsächliche Situation für jede einzelne Kindertagesstätte, weil ein Kind im „schlimmsten“ Fall in allen elf Kitas auf der Liste steht und teilweise nicht einmal abgesagt wird, wenn kein Interesse mehr besteht. In der Stadtverwaltung selbst gibt es keine Warteliste. Die in Delitzsch lebenden Kinder und ihre Aufteilung auf die Kitas wird aber zentral erfasst. Dies soll Doppelanmeldungen vermeiden und den Überblick erleichtern. Die Plätze vergeben allerdings die Einrichtungen. Mit einem zentralen Portal, auf das passwortgeschützt nur ausgewählte Personen Zugriff haben, würde der Überblick für alle Beteiligten einfacher. Die Stadt hatte die Seite mit ihren Funktionen „fast fertig“, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos), da warf die DSGVO neue Fragen auf und das Portal wird nicht zeitnah ans Netz gehen können. Laut Stadtverwaltung macht dieses Info-Portal auch nur dann Sinn, wenn sich alle Träger an der Vermittlungsübersicht beteiligen werden und der Überblick umfassend ist. Die einzelnen Einrichtungen wiederum müssen aber auch erst die Auswirkungen der DSGVO genau prüfen, es herrscht viel Unsicherheit, was erlaubt ist und was nicht.

Grobe Übersicht

Eine Übersicht über die betriebenen Platzkapazitäten der Kitas gibt es unter www.delitzsch.de, Rückschlüsse auf freie Plätze lassen sich nicht ziehen. Auf der Seite kann man sich auch einen Kita-Wegweiser mit den Kontaktdaten der Einrichtungen und der Delitzscher Tagesmütter herunterladen.

Von Christine Jacob