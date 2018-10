Rackwitz

Es sei eine wichtige Versorgungslücke, die die Gemeinde Rackwitz geschlossen hat, sagte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Noch in diesem Jahr, ab Mitte Dezember, soll eine neue Postfiliale in Rackwitz eröffnen.

Zentrale Lage nicht möglich

Laut Schwalbe wird die Freie Kfz-Werkstatt Krys in der Brunnenstraße 2 in Rackwitz zusätzlich zu ihrem Kfz-Service auch allgemeine Postdienstleistungen anbieten. Entsprechende Räume werden derzeit vorbereitet und auch die Deutschen Post AG habe bereits zugestimmt.

Ab voraussichtlich 15. Dezember soll die Filiale an Wochentagen von 8 bis 17 Uhr und an Sonnabenden für zwei Stunden am Vormittag öffnen. Eine zentrale Lage sei „mangels Interesse der Einzelhändler“ nicht möglich gewesen, teilte Schwalbe mit.

Mit der Schließung der Filiale der Konsum-Genossenschaft Leipzig fiel in Rackwitz zum 30. September auch die Poststelle weg. Die Gemeindeverwaltung hatte sich nach Bekanntwerden zusammen mit der Post intensiv um einen neuen Kooperationspartner bemüht und letztlich auch gefunden.

Von mhs