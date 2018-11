Rackwitz

Also doch: Auch Rackwitz stimmt einem möglichen Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser GmbH zu. Anders als Nachbargemeinden hatte die Kommune bereits in der Vergangenheit selbst ins schnelle Internet investiert.

Unternehmen visiert Baustart im zweiten Quartal 2019 an

Nur fünf Haushalte im Gemeindegebiet haben laut Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) einen Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit unter 30 Mbit, und werden daher in den Ausbauplänen des Landkreises Nordsachsen berücksichtigt. Dazu zählen unter anderem die beiden Schulen. Alle weiteren Haushalte hätten in den kommenden Jahren keine andere Möglichkeit auf noch schnelleres Internet, als dem Ausbauangebot der Deutschen Glasfaser zuzustimmen, befürchtet Schwalbe.

Rackwitz hat nun Vertrag mit der Deutschen Glasfaser zugestimmt

Das Unternehmen will bis etwa Jahresmitte 2020 Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000-Mbit zur Verfügung stellen, sagte Michael Kölling, Regional-Manager des Anbieters für Mitteldeutschland. Voraussetzung ist wie in anderen Ausbaugebieten, dass sich 40 Prozent der Haushalte vorab für einen solchen Anschluss entscheiden.

Nachdem der Beschluss für eine Kooperationsvereinbarung im Oktober von der Tagesordnung genommen wurde, hat der Rackwitzer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einem Wegenutzungsvertrag mit der Deutschen Glasfaser zugestimmt. Das Unternehmen will nun in den kommenden drei Monaten auf potenzielle Kunden zugehen. Kölling kündigte dazu auch einen oder mehrere Info-Abende an. Die Termine werden noch bekanntgegeben.

Von mhs