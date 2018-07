Rackwitz

Die Uhr tickt langsam runter. Nur noch 23 Tage und ein paar Stunden, dann gibt es seit 2014 wieder ein Dorffest in Rackwitz. Das verrät der Countdown auf der speziell für die Veranstaltung geschaffenen Internetseite www.krebsbachfest-rackwitz.de.

Der Ort an dem Bach, in dem Krebse leben

Nachdem das Dorffest zuletzt vor vier Jahren stattfand, soll es nun am 3. und 4. August unter dem Namen „Krebsbachfest“ wiederaufleben. Dafür haben sich die Organisatoren Christian Lange und Clemens Döring den 640. Gemeinde-Geburtstag zum Anlass genommen. „Viele Rackwitzer fanden es schade, dass es kein Dorffest mehr gab“, erklärt Lange die Beweggründe. Sein Kollege Clemens Döring komme zudem aus Rackwitz. Für ihn sei es noch einmal ein persönliches Anliegen gewesen.

Der Name des Festes geht übrigens auf den slawischen Ursprung der Siedlung zurück. Abgeleitet aus dem sorbischen bedeutet Rackwitz: Der Ort an dem Bach, in dem Krebse leben. Daher schmückt das Tier auch das Gemeindewappen.

Trotz ihrer jungen Jahre sind die Veranstalter keine Organisations-Anfänger: Der 29 Jahre alte Lange ist seit längerem an der Planung des Delitzscher Stadtfestes beteiligt, der 21-jährige Clemens Döring führt in der Rackwitzer Feuerwehr und im Faschingsclub regelmäßig Veranstaltungen mit durch.

Rackwitzer Vereine sind gefragt

Die Wiederauflage soll ein vielfältiges Dorffest werden, erklärt Lange: „Es soll nicht einfach nur ein DJ kommen und Bier getrunken werden.“ Für genügend Abwechslung sollen eine Food-, Kinder- und Spielmeile sorgen. Außerdem soll sich die Tradition des Sommernachtsfaschings im Programm wiederfinden. „Das kam immer gut an“, weiß der Veranstalter. Auf der Festwiese in Podelwitz werden dann auf einer großen Open-Air-Bühne unter anderem „Die Eis Boys“ zur Rock‘n‘Roll-Nacht, die Partyband „Einzig & Artig“ und Neue-Deutsche-Welle-Legende Markus Mörl erwartet. Aus dem Rackwitzer Reihen treten „The Firefuckers“ und „Sophie rockt“ auf.

Eine tragende Rolle spielen zudem die örtlichen Vereine: „Wir sind darauf bedacht, dass sich alle präsentieren können“, sagt Christian Lange. Vereine, die jetzt noch nicht dabei sind, können sich einfach bei den beiden Organisatoren melden.

Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei. Das komplette Programm, Kontakt und weitere Informationen unter www.krebsbachfest-rackwitz.de.

Von Mathias Schönknecht