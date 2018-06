Rackwitz

Das Rüstzeug für den neuen Lebensabschnitt hat die Vorschulgruppe der Kita Rackwitz im vergangenen Jahr mit auf den Weg bekommen. Bevor es nun in die Schule geht, verabschiedeten sich die 31 Loberstrolche von ihren Erzieherinnen Nadine Barthel und Angelika Schramm mit einer Abschlusswoche, an deren Ende ein großes Zuckertütenfest wartete.

Da Abschiede niemanden leicht fallen, organisierte die Elternschaft um Anna-Maria Schneider gleich eine ganze Abschlusswoche: Am Montag nahm die Gruppe den Flughafen in Leipzig genauer unter die Luppe. Am Dienstag ging es zum Minigolf und am Mittwoch führte der Weg in den Tiergarten Delitzsch. Der Donnerstag und Freitag standen ganz im Zeichen des Zuckertütenfests: Schon die Schnitzeljagd von der Grundschule zum Spielplatz Podelwitz führte die Kinder zu einem Baum mit vielen kleinen Zuckertüten. Zum Abschlussfest mit allen Eltern gab es dann noch einmal große Schultüten.

Die neuen Erstklässler können wohl in sanierten Räumen lernen. Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) rechnet mit dem Ende der Modernisierungsarbeiten in der zweiten Jahreshälfte. Derzeit investiert die Kommune rund 830 000 Euro in die energetische Sanierung der Grundschule. Die alten Sanitäranlagen wurden bereits abgerissen. Gegenwärtig finden Elektro-, Fußboden- und Malerarbeiten statt.

Von mhs