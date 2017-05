Rackwitz. Vorbei ist die Zeit, in der Internetnutzer auf der Suche nach Informationen über Rackwitz lediglich vertröstet wurden. Das Onlineangebot der Gemeinde strahlt seit Kurzem mit frischen Farben und mit überarbeiteter Benutzerführung. Statt der alten Seite in kühlem Blau- und Steingrau fällt zunächst die Farbgebung auf: Rackwitz traut sich jetzt etwas – große, nicht starre Bildinhalte, die in sattem Kobalttürkis eingefärbt sind. Sonnenblendenflecken in tiefem Gelb oder Orange sorgen dafür, dass das nicht zu kalt wirkt. Das erinnert an das Wappen der Gemeinde, den goldgelben Krebs und das Schwert auf dem grünen Grund.

Mobile Geräte haben das Nachsehen

Trotz der frischen Farben wirkt die Seite aufgeräumt. Die Menüpunkte sind abgespeckt. Die Suchfunktion muss nicht erst angeklickt werden, sondern ist immer im Bild. Die Menüführung wanderte dafür vom linken Rand nach oben. Die Seite soll so auch auf mobilen Geräten gut erreichbar sein, was aber, wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) sagte, noch in Arbeit ist. Rund 4700 Euro hat sich die Gemeinde die Überarbeitung der Seite kosten lassen. Diese wird nicht mehr durch die Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) betreut. Um die Vorstellungen an das neue Angebot wie gewünscht umzusetzen, habe man sich an einen anderen Anbieter gewandt.

Vereinfachter Seitenaufbau

Das überzeugt mit einem erhöhten Serviceanteil: Neben Wissenswertem und Historischem liefert die Seite schnell Dinge für die Praxis. Der Ortsplan ist mit einem Klick gefunden. Einen direkten Draht gibt es mit der neuen Mängelmeldung. Auch Formulare lassen sich einfach herunterladen. Gut geführt ist ebenso das zusammengetragene Adressregister, das die Unterpunkte Leben und Wohnen sowie Tourismus und Gewerbe füllt.

www.gemeinde-rackwitz.de

Von Manuel Niemann