Rackwitz/Zschortau

In den Ortsteilen Rackwitz und Zschortau wird der Sperrmüll dauerhaft an einem zentralen Platz gesammelt. Das hat der Rackwitzer Gemeinderat beschlossen. Der Entscheidung war eine zweijährige Probezeit vorausgegangen, die sich laut Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) „gut entwickelt hat.“

Zweimal im Jahr an drei Plätzen

Rackwitz hatte bereits 2017 den Beschluss gefasst, von der bis dahin gebräuchlichen Straßen- zu einer Platzsammlung überzugehen. Die Bürger konnten seither zweimal im Jahr ihren Sperrmüll zu festgelegten Ablageorten bringen. Dort nehmen ihn Kreiswerke-Mitarbeiter entgegen. In Rackwitz dienen seither zwei Plätze dazu – einer im Neubaugebiet und einer in der Bahnhofsstraße an der Sporthalle (Parkplatz). In Zschortau wurden die Parkflächen am Dorfplatz als Sammelort ausgewählt.

In Podelwitz soll ebenfalls zentral gesammelt werden

Diese Form soll nun weiter praktiziert werden. Denn wie die Erfahrungen zeigen, fand dadurch weniger „Mülltourismus“ statt, die Schulwege blieben frei und aufwendige Nachberäumungen wurden vermieden, sagte Schwalbe. Auch die Abgabetermine seien laut dem Bürgermeister „geordnet und ohne lange Wartezeiten“ verlaufen.

Zu dieser zentralisierten Entsorgungsform könnte auch in weiteren Ortsteilen übergegangen werden. So wurde für Podelwitz beantragt, die Sammlung ab dem Jahr 2020 zentral in Rackwitz durchzuführen.

Von mhs