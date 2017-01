Rackwitz. Mit dem Jahr 2016 endete für die Gemeinde Rackwitz auch eine 18-jährige Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft Bad Düben (WBG). Ab diesem Jahr verwaltet die Gemeinde ihren kommunalen Wohnungsbestand selbst. Zuständige Mitarbeiterin im Rackwitzer Rathaus ist Angela Sommer, die somit auch erste Ansprechpartnerin für die Mieter ist. Möglich wurde die Änderung, weil die WBG ihren Vertrag mit der Gemeinde Rackwitz fristgemäß zum Jahresende gekündigt hatte.

Mit dieser Neuerung will die Gemeinde einen kürzeren Faden zwischen Verwaltung und Mietern spinnen, um so mehr Nähe und eine intensive Betreuung für die anstehenden Sanierungs- und Abrissarbeiten zu ermöglichen. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im November einen Grundsatzbeschluss gefasst, der besagt, dass im Neubaugebiet bis 2020 vier Blöcke saniert und zwei abgerissen werden sollen.

Der erste Arbeitstag

Heute ist für Angela Sommer, die bisher zweieinhalb Jahre lang in Elternzeitvertretung im Sachgebiet Finanzen tätig war, der erste Arbeitstag in der neuen Funktion. Seit Oktober habe sie sich aber an der Seite einer Kollegin von der Wohnungsbaugesellschaft Bad Düben in das Metier eingearbeitet. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Es wird interessant, weil ich allein arbeiten und meine Ideen einbringen kann“, erzählt 48-Jährige, die vor ihrer Zeit in der Gemeindeverwaltung 15 Jahre lang als Filialleiterin bei der Drogerie-Kette Schlecker in Leipzig und Rackwitz beschäftigt war. Das neue Betätigungsfeld sieht sie als persönliche Herausforderung. Dass sie Rackwitzerin ist, sei ein Vorteil, denn sie kenne viele Leute im Ort. „Als mir die neue Arbeit angetragen wurde, wusste ich nicht, was mich erwartet. Jetzt habe ich mich schon etwas eingefuchst.“ Ehrlich räumt Angela Sommer ein, dass sie bezüglich der Mietergespräche noch Erfahrung sammeln und lernen muss, denn Mieter seien fordernd. „Deshalb braucht es in den Gesprächen mit ihnen auch Bestimmtheit, um klarzustellen, was geht und wann Schluss ist“, sagt sie.

Wöchentlich zwei Sprechtage

Dienstags und donnerstags hat sie im Rathaus Sprechtage. Neben dem Abschließen von Mietverträgen, Abnahmen und Übergaben von Wohnungen, Wohnungsbesichtigungen und das Managen von Reparaturen werden Gespräche mit Mietern in den nächsten Monaten die größte Herausforderung für sie sein. Denn es gilt wegen der Sanierung und des Abrisses Wohnraum freizulenken, was mit Umzügen verbunden ist. „Wir haben viele ältere Mieter. Die Mehrheit von ihnen möchte so lange wie möglich in der alten Wohnung bleiben.“ Wer aber umziehen müsse, könne in eine sanierte Wohnung ziehen, schildert Angela Sommer.

Von Thomas Steingen