Löbnitz/Rackwitz

Was wird aus dem Konsum-Gebäude in Rackwitz? Welche Verwendung gibt es für die leerstehenden Räume in der Löbnitzer Grundschule? Und wie könnten beide Objekte sinnvoll genutzt werden? Das sind Fragen, die sich vermutlich viele Einwohner der beiden Gemeinden in Bezug auf diese zentralen Plätze stellen. Und jeder hat seine eigenen Vorstellungen, was mit den Gebäuden in Zukunft geschehen sollte.

Preisgelder in Höhe von bis zu 500 000 Euro möglich

Genau diese verschiedenen Einfälle möchten die Kommunen aus der Region Delitzsch nun für die gemeinsame Teilnahme am Ideenwettbewerb des sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft nutzen. Der Freistaat hatte den Wettbewerb nach eigenen Angaben ins Leben gerufen, „um das Leben auf dem Land ein Stück schöner zu machen“ und „mit attraktiven Preisgeldern gute Ideen aus den Bewohnern herauszukitzeln“. Für die Umsetzung von 15 Vorschlägen gibt es Preisgelder in Höhe von 100 000 bis 500 000 Euro.

Wie könnten die Räume der Grundschule in Löbnitz zukünftig verwendet werden? Quelle: Leipziger Volkszeitung

Diese Möglichkeit wollen die Kommunen nicht ungenutzt verstreichen lassen. Zusammen mit dem Löbnitzer Bürgermeister Axel Wohlschläger ( CDU) und dem Verein Delitzscher Land beteiligt sich Rackwitz als federführende Gemeinde mit dem gemeinsamen Projekt „Dorf (Mit)Wirkung – Plan- und Denkwerkstatt Delitzscher Land“ an dem Wettbewerb, erklärt der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe.

Dafür wurden zwei Gebäude ausgewählt, an deren Zukunft die Einwohner und Gemeindeverwaltungen gleichermaßen interessiert seien, sagt Pfarrer Matthias Taatz als Vorstandsmitglied des Vereins Delitzscher Land. Mit der Beteiligung werde den Bürgern die Möglichkeit gegeben, selbst zu entscheiden, was letztlich mit ihren Steuergeldern und in ihrem Wohnort passiert, so Taatz.

Das zum Wettbewerb eingereichte Projekt sieht verschiedene Teilschritte vor: Zunächst einmal soll unter der Überschrift „Lernen und Etablieren“ geschaut werden, wie eine Bürgerbeteiligung überhaupt aussehen kann, mit der in den folgenden Schritten konkrete Ideen zur Verwendung der Gebäude umgesetzt werden. Damit könne neben der Wiederbelebung der beiden Objekte auch eine Bürgerbeteiligung im Delitzscher Land auf den Weg gebracht werden, sagt Sebastian Bohnet vom Regionalmanagement des Delitzscher Landes. Er sehe an dieser Stelle die Möglichkeit, ein funktionierendes Instrument in kleineren Kommunen zu entwickeln und zu erproben, das später für größere übernommen werden könnte.

Das Gebäude des Konsum an der Rackwitzer Hauptstraße steht seit Anfang Oktober leer. Quelle: Paul Tartsch

In den weiteren Teilschritten „Neues Leben im alten Rackwitzer Landi“ und „Lern- und Begegnungsort Grundschule Löbnitz“ sollen dann konkrete Ideen entwickelt werden.

Deren Richtung möchte Schwalbe bewusst offenlassen. Natürlich habe auch er Vorstellungen, doch diese behalte er erst einmal für sich. Die Gemeinden hoffen nun, den „Nerv der Jury mit der innovativen Konzeptidee“ getroffen zu haben, sagt der Rackwitzer Bürgermeister. Und Matthias Taatz ist sich sicher, dass es Leute in den Gemeinden gibt, die sich einbringen wollen. Mit den beiden konkreten Vorhaben bestehe dann die Möglichkeit dafür.

Entscheidung fällt zu Beginn des kommenden Jahres

Doch jetzt ist erst einmal die Zeit des Wartens angebrochen. Die Einreichungsfrist ist abgelaufen. Wie das Umweltministerium mitteilt, erfolgt derzeit die Bewertung der Beiträge und die Auswahl für eine Prämierung. Die Preisverleihung durch den Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt ( CDU), findet dann am 11. März statt.

Von Mathias Schönknecht