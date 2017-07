Rackwitz und Wiedemar planen Reitweg vom Schladitzer See nach Zwochau

In den Gemeinden rund um den Schladitzer See haben sich mehrere Reiterhöfe angesiedelt. Damit ist auch der Reittourismus gewachsen. Allerdings verläuft er noch relativ unkontrolliert, was zu Konflikten führt. Um dem zu begegnen ist ein Reitwegekonzept entwickelt worden, das unter anderem auch einen Reitweg von der Grand Tamino Ranch bis nach Zwochau vorsieht.