Rackwitz verordnet sich Haushaltssperre

Unverhofft kommt oft: Der Gemeinde Rackwitz flatterte in der vergangenen Woche unerwartet ein Bescheid ins Haus. Demnach muss sie 1,1 Millionen Euro an Gewerbesteuern an einen hiesigen Betrieb zurückzahlen. Das reißt ein Loch in den laufen Haushalt und sorgt dafür, dass Neuinvestitionen vorerst warten müssen.