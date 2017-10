Rackwitz will Schulanfänger gezielter verteilen

Es gibt Gesprächsbedarf in Rackwitz: Nachdem die Grundschule in Zschortau im August wieder eröffnet wurde, beschäftigt diese am Donnerstag den Gemeinderat erneut. Die Kommune fürchtet, dass mehr Eltern ihre Kinder dort anmelden wollen, als es der Standort hergibt. Dem möchte sie mit einem Grundsatzbeschluss entgegenwirken.