„Nach langer Zeit ist es endlich soweit, eure neue Schule in Empfang zu nehmen.“ So begrüßte Schulleiterin Martina Adler am Montagmorgen ihre Schüler aus den Herbstferien. Die knapp 90 Kinder, die aktuell an der Grundschule in Rackwitz lernen, warteten gespannt auf dem Schulhof, um gemeinsam mit ihren Lehrern das neue Innenleben zu erkunden.

Und es gab viel zu entdecken: Für insgesamt 1,1 Millionen Euro, darunter 575 000 Euro aus Fördermitteln des Freistaates Sachsen, wurden die Sanitäranlagen grundhaft erneuert, alle Räume und Flure auf den beiden Etagen saniert und den neuesten Brandschutzrichtlinien angepasst. Für die Schulleiterin sei besonders die Akustik mit den lärmschluckenden Decken eine enorme Verbesserung, aber auch die neuen Garderoben.

Tag der offenen Türen im kommenden Jahr

Nach den beengten Verhältnissen in der Übergangslösung in den Räumen des Horts „habt ihr ab heute wieder Platz, um euch auszubreiten“, sagte Adler zu ihren Schülern. Denn Grundschule und Hort teilten sich gut ein halbes Jahr den Nordflügel des Gebäudes.

Noch sind die Wände etwas kahl, sollen aber nach und nach wieder mit Leben erfüllt werden, sagt Adler. Zum Fest der kleinen Künstler im April soll es dann auch einen Tag der offenen Tür geben, an dem Interessierte die Schule besichtigen können, erklärt die Schulleiterin. Und auch der Rackwitzer Bürgermeister zeigte sich erfreut über die abgeschlossene Sanierung. „Ich hoffe, es gefällt euch“, sagte Steffen Schwalbe.

