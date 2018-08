Rackwitz

Die Konsum-Filiale in Rackwitz wird am 29. September zum letzten Mal öffnen. Dann ist Schluss. Schon seit einiger Zeit steht dieser Standort unter Beobachtung. Schließungsgerüchte machten bereits seit längerem die Runde. Nicht ohne Grund: „Die Umsatzentwicklung unserer Filiale in der Hauptstraße 1 in Rackwitz beobachten wir bereits seit einiger Zeit mit Sorge. Einen Hauptgrund für die negative Entwicklung sehen wir in der Eröffnung eines Mitbewerbermarktes im unmittelbaren Umfeld der Filiale“, erklärt Matthias Benz, Abteilungsleiter Marketingkommunikation bei der Konsum-Leipzig-Genossenschaft.

Revitalisierung fehlgeschlagen

Auch Maßnahmen zur Revitalisierung hätten zu keiner signifikanten Umsatzerhöhung geführt. Nun stünden umfangreiche Investitionen in Technik und Ausstattung an. „Zwar handelt der Konsum Leipzig als Genossenschaft nicht primär gewinnorientiert, dennoch kann ein Wirtschaftsunternehmen nur in einen Standort investieren, wenn dieser eine positive Prognose vorweist“, verdeutlicht Benz. Weil die Filiale seit längerem rote Zahlen schreibt, fiel „aus Verantwortung dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und der Gesellschaft gegenüber die Entscheidung für die Schließung zum 30. September“. Das sei letztlich nötig, um den fast 1000 Kolleginnen und Kollegen, die beim Konsum Leipzig beschäftigt sind, ein sicheres Einkommen zu garantieren. Die Genossenschaft sichere auch die Ausbildung von etwa 50 Jugendlichen, engagiere sich gegenüber sozialen Einrichtungen, Sport und Kultur. Das sei alles nur möglich, wenn das Unternehmen insgesamt wirtschaftlich stabil ist.

Keine Kündigungen

„Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst und müssen daher leider auch Entscheidungen dieser Art treffen“, bedauert Benz. Die Kolleginnen und Kollegen, die bisher in Rackwitz arbeiten, werden in umliegenden Filialen weiterbeschäftigt. Betriebsbedingte Kündigungen sollen nicht erfolgen. Das Gebäude ist Eigentum des Konsums Leipzig. Über dessen weitere Nutzung laufen Gespräche in „verschiedene Richtungen“.

Von Heike Liesaus