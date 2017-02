Der Hersteller von Aufzugstüren und- kabinen, die ETG Elevator Trading GmbH, hat sich im Rackwitzer Gewerbegebiet in der Kömmlitzer Straße angesiedelt und führt an dem Standort alle Unternehmensteile zusammen. Als Stahlbau Podelwitz 1991 gegründet, kehrt das Unternehmen gewissermaßen in die Heimatgemeinde zurück.