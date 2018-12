Rackwitz

Der Weihnachtsmann kommt doch noch. Die Kinder der Grundschule Rackwitz eröffneten am Freitag den zweitägigen Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstraße mit einem Programm aus Tanz, Spiel und Gesang. Mit einem abschließenden „We wish you a merry christmas“ wollten sie eigentlich den Weihnachtsmann herbeirufen. Doch der erschien nicht sofort. „Wir müssen noch ein zweites Mal etwas lauter singen“, ermunterte Schulleiterin Martina Adler ihre Schüler. Und tatsächlich, dieses Mal hörte der Bärtige und es gab doch noch Geschenke.

Zur Galerie Der Weihnachtsmarkt in Rackwitz fand am 7. und 8. Dezember auf dem Gelände des TSV statt.

Spende für gemütliche Schulflure

Das größte dürfte jedoch EnviaM-Kommunalbetreurin Konstanze Lange mit dabei gehabt haben. Sie überreichte eine 500-Euro-Weihnachtsspende an den Förderverein der Grundschule. „Wir wollen das Geld für schwerentflammbare Möbel verwenden“, sagte die Fördervereins-Vorsitzende Doreen Haase. Denn mit der Sanierung des Lehrgebäudes an der Straße der Jugend mussten auch die alten Sitzgruppen in den Fluren weichen. Diese können nun den Brandschutzrichtlinien entsprechend ersetzt werden.

Ohne Helfer keine Freude

Auch Simone Maass vom TSV Rackwitz ist zufrieden. Der Verein sorgte als Hauptorganisator für einen reibungslosen Ablauf des Weihnachtsmarktes. Wenn sie dann sehe, wie viele Leute trotz des wenig einladenden Wetters gekommen sind, lohne sich der ganze Aufwand immer wieder, sagte Maass. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, den Sponsoren, der Gemeindeverwaltung, der Grundschule oder dem Kindergarten würde es aber nicht funktionieren, sagte Maass. Ganz besonders hob sie dabei Uwe Rose vom Rackwitzer Faschingsverein hervor. Und auch wenn die Vorbereitungen viel Zeit in Anspruch nehmen, würde sie es „auf jeden Fall wieder machen“, sagte Maass.

Von Mathias Schönknecht