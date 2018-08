Delitzsch 40-Tonner-Donner - Rackwitzer kämpfen weiter für Beruhigung der Leipziger Straße Seit zehn Jahren bemühen sich Anwohner der Leipziger Straße in Rackwitz um eine Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt. Viel getan hat sich bisher nicht. Jetzt prüfen sie weitere Schritte.

Sonja Scheitler misst mit einer App den vom Lkw-Verkehr verursachten Lärm vor ihrem Haus in der Leipziger Straße 17 in Rackwitz. Bis zu 94 Dezibel erscheinen im Display ihres Tablets. Daher will sie die 40-Tonner am liebsten aus dem Ort heraus haben. Quelle: Mathias Schönknecht