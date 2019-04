Löbnitz

10 000 Euro weniger für den Sportplatz? „Das bringt die LSG nicht vom Ziel ab“, erklärt Steffen Münch, Abteilungsleiter Fußball gegenüber der LVZ. Grund der Nachfrage: Die Landsportgemeinschaft hatte aus der jährlichen 70 000-Euro-Pauschale, die Gemeinden in Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020 überwiesen wird, 45 000 Euro beantragt. Aber die Gemeinderäte taten sich schwer mit dieser Entscheidung. Nach langen Beratungen wurde beschlossen, dem Verein nur die Hälfte einer Jahrespauschale, also 35 000 Euro, zur Verfügung zu stellen. Die andere soll für einen Eigenanteil bei der Grundschulsanierung gespart werden.

Weniger Geld aus der Landespauschale

Doch die Differenz bringe den Verein nicht ins Trudeln, betont auch Jens Mühlpfordt vom LSG-Vorstand. Schließlich steht der Platz auch schon. Für die Sanierung des Sportplatzes, der von der Gemeinde gepachtet ist, gab es aber keine Fördermittel. Dagegen sei viel Eigenleistung in das Projekt geflossen. Vor allem die Hilfe Löbnitzer Firmen machte die Umsetzung möglich. Denn es musste etwas passieren. Der Platz wurde in den vergangenen Jahren immer unebener und somit zur Verletzungsgefahr. Seit Sommer ist er neu angelegt worden. Der Boden ist ausgetauscht, der Rasen neu gesät, eine versenkbare Bewässerungsanlage eingebaut. Inzwischen sprießen die Halme, wurde erstmals gedüngt und gemäht.

Rohbau ist in Arbeit

Finanziell unabhängig vom Projekt Platz-Sanierung wächst aktuell das neue Vereinsheim der LSG mit Hilfe von Mitteln aus dem EU-Programm Leader in die Höhe. Für den 10. Mai ist das Richtfest geplant. Bis Juni sollen die Türen und Fester eingebaut sein, der Innenausbau soll bis Oktober vonstatten gehen. Eine Besichtigung im Rohbau verdeutlicht: „So groß wie das alte wird das neue Vereinsdomizil nicht. Denn eine Gaststätte wird es nicht mehr geben“, zeigt Jens Mühlpfordt. Dafür sind aber künftig ordentliche Sanitärräume da, funktionieren Wärmedämmung und Heizung. Ein Raum, in dem 30 bis 40 Menschen zusammen kommen können, ist ebenfalls vorhanden. Denn das Gebäude soll auch als Bürgertreff nutzbar sein.

„Wenn Eltern bei den Spielen sehen, dass sich bei uns etwas tut, hoffen wir auch, den ein oder anderen aus der Umgebung für unseren Verein zu begeistern“, stellt Steffen Münch fest. In den vergangenen zwei Jahren ist die Anzahl der Kinder im Verein bereits von 80 auf 100 gestiegen.

Von Heike Liesaus