Delitzsch

Für die Polizei, den Rettungsdienst und die Feuerwehr in Delitzsch war es ein kleines Déjà-vu. Wieder ein Autounfall zu später Stunde. Wieder endete er in einem Gebäude und mit massiven Schäden. Wieder saß ein junger Mann hinterm Steuer. Nachdem am Sonntag eine Fahrschule in der Eisenbahnstraße schwer beschädigt wurde, weil ein 21-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam, fuhr nun am Dienstagabend ein 22-Jähriger in eine Gartenlaube. Auch er war zu schnell unterwegs, auch er verursachte einen Sachschaden weit über 70 000 Euro. Nun kommen Fragen auf, ob die Loberstadt ein Raserproblem hat und zielgerichtete Rennen dahinterstecken?

Zur Galerie Am 25. September 2018 endete das rechtswidrige Überholen mit dem Einsturz einer Gartenlaube an der Leipziger Straße in Delitzsch.

Das verneint die Polizei. Es seien keine Besonderheiten und derartigen Vorfälle bekannt, von zielgerichteten Verabredungen zu illegalen Rennen wie man sie beispielsweise in Berlin kennt, sei in Delitzsch keine Rede. Bei beiden Unfällen habe es sich um Verhalten im Überschwang gehandelt. Jugendlicher Leichtsinn scheinbar: Wie auch am Sonntagabend war am Dienstag überhöhte Geschwindigkeit im Spiel, als der 22 Jahre alte Fahrer des Ford Mondeo gegen 20.50 Uhr auf der Leipziger Straße zum Überholen ansetzte und noch dazu rechts an dem vor ihm fahrenden Mustang eines 51-Jährigen vorbeiziehen wollte, als der gerade nach rechts in den Bahnweg gen Döbernitz einbiegen wollte. Der Mondeo touchierte den Mustang, kam von der Straße ab, durchbrach eine Hecke und landete schließlich in einer ungenutzten massiven Laube, die dann über dem Wagen einstürzte. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Autos konnten nur noch abgeschleppt werden. Die Laube sollte ohnehin abgerissen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 75 000 Euro. Weil er rechtswidrig und mit überhöhter Geschwindigkeit überholte, wird nun gegen den 22-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Beamten waren am Dienstag bis 1 Uhr nachts für die Ermittlungen vor Ort.

Einige Straßen immer im Blick

Es scheint nach Polizeisicht ein dummer Zufall, dass binnen weniger Tage zwei solche Unfälle geschehen sind. Verschärfte Kontrollen wird es nun nicht geben. Die Polizei geht nicht davon aus, dass in Delitzsch Rennen gefahren werden. Grundsätzlich werden die Hauptverkehrsachsen wie die Bitterfelder Straße oder die Eisenbahnstraße immer im Auge behalten, Maßnahmen dabei auch mit der Stadt koordiniert.

Zur Galerie Am späten Abend des 23. September 2018 ist in der Delitzscher Eisenbahnstraße ein Auto in ein Haus gefahren

Im sozialen Netzwerk Facebook dagegen tauchen nun verstärkt Kommentare auf, dass es in Delitzsch einige stadtbekannte Raser geben soll, der 21-Jährige vom Sonntag habe sich zum Beispiel gerne mit den 500 PS seines BMW gebrüstet. Beliebt bei einigen Jugendlichen ist es auch, sich nach Ladenschluss mit dem gut motorisierten Auto auf den Parkplätzen der Supermärkte zu treffen.

Von Christine Jacob