Delitzsch

Fast 3400 Abonnenten hat „Delitzsch (Offizielle Seite der Kreisstadt Delitzsch)“ nach schon fast einem Jahrzehnt Engagement im sozialen Netzwerk Facebook. Auf Instagram, seit 2015 genutzt, holt die „stadt_delitzsch“ mit rund 1100 Abonnenten auf. Dennoch bleibt Facebook das wichtigere Netzwerk, so Christian Maurer vom Referat Öffentlichkeitsarbeit.

Delitzsch zeigt seine Schönheit

Facebook spielt demnach die größere Rolle im Arbeitsalltag und wird mehr genutzt. Über dieses Netzwerk komme die Verwaltung mehr bis fast ausschließlich in Kontakt mit den Leuten. Viele nutzen Facebook und schreiben darüber die Verwaltung an oder kommentieren ihre Beiträge. „ Facebook bietet uns bessere Möglichkeiten, unsere Veranstaltungen zu bewerben und Themen zu platzieren“, so Maurer. Instagram wird von dem Team der Öffentlichkeitsarbeit vor allem dann bespielt, wenn es schöne Fotos zu teilen gibt – die Plattform ist nun mal bildlastiger und weniger kommunikativ. Bei Instagram zeigt Delitzsch wie schön es ist. Immer mal gibt es kleine Stories zu verfolgen.

Facebook nutzt auch der Oberbürgermeister. Manfred Wilde (parteilos) hat fast 1300 „Freunde“ in diesem Netzwerk, Instagram nutzt er nicht. Auch er wird regelmäßig angeschrieben oder schaltet sich in Diskussionen ein. Etwa eine halbe Stunde Zeit täglich nimmt der Rathauschef sich nach eigenen Angaben für so etwas.

Delitzscher Rathaus lieber direkt kontaktieren

Trotz Internetaffinität der Verwaltung sollte nicht vergessen werden, dass es meist besser ist, sich bei Beschwerden und Co. direkt mit Anruf, E-Mail, Besuch oder über den Bürgermelder an das Rathaus zu wenden, statt Posts in der Hoffnung abzusetzen, dass der zuständige Sachbearbeiter zufällig bei Facebook ist und mitliest.

Von Christine Jacob