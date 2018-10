Delitzsch

Alles wird teurer. Das gilt auch für die Personalkosten der Delitzscher Stadtverwaltung. Lagen die Aufwendungen für die rund 180 Mitarbeiter – etwa die Hälfte ist in der Kernverwaltung tätig, der Rest verteilt sich unter anderem auf Kitas – 2016 noch bei rund 8,6 Millionen Euro, werden in diesem Jahr bereits rund 9,1 Millionen Euro an Kosten fällig. 2019 rechnet man mit Aufwendungen von 10,3 Millionen Euro, 2020 mit 11,1 Millionen.

Tarifanpassungen Ursache

Hintergrund sind die Tarifanpassungen im öffentlichen Dienst. Im 40 Millionen Euro umfassenden Etat der Stadt machen die Personalkosten einen der größten Posten aus. Und daran wird sich nichts ändern und ändern lassen: Um die Pflichtaufgaben der Kommune zu erfüllen, braucht es ausreichend Personal. Dabei, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos), gibt es im Rathaus bereits eine hohe Arbeitsverdichtung: „Die Digitalisierung zum Beispiel bringt uns keine personelle Entlastung, eher im Gegenteil.“ So ist eine Mitarbeiterin seit Monaten mit den Themen rund um die Datenschutzgrundverordnung beschäftigt, auch das Erstellen elektronischer Akten kostet extrem viel Zeit und damit Personal.

Neues Personal gebraucht

Zudem wird es perspektivisch mehr Personal geben. Für den neuen Hort Loberaue, der ab dem Schuljahr 2019/20 Platz für 300 Kinder bieten soll, wird die Stadt die Trägerschaft übernehmen. Es wird nach jetzigem Stand mit einem Personalbedarf von bis zu 17 Erziehern gerechnet.

Von Christine Jacob