DELITZSCH. Bürostühle, Sportgeräte, Utensilien der Alten- und Krankenpflege, Bücher, Kugelschreiber und Heftklammern, Stoffe, sogar Kleidung und historische Kostüme. Es gibt wohl nichts, was es nicht gibt bei der Regionalen Initiative Delitzsch (RID). Der Kultur- und Bildungsverein befindet sich bekanntlich in der Auflösung, unter anderem weil geförderte Maßnahmen weggebrochen sind. Und der Verein muss sehen, dass er ohne großes Minus rauskommt aus seinen letzten Zügen. Daher wird an diesem Samstag zum verkaufsoffenen Samstag in die Vereinsräume in der Schulstraße 23 gerufen. Von 10 bis 13 Uhr kann dort eingekauft werden.

„Wir bieten Artikel teilweise auch bei ebay an, um die Liquidation gut hinzubekommen“, berichtet Doris Schramm. Die 53-Jährige ist eine von drei Mitarbeitern, die aktuell noch bei der RID arbeiten. 13 Kollegen waren sie früher mal. Erst vor einem Jahr waren sie in die Schulstraße gezogen, weil der alte Sitz in der ehemaligen West-Schule als Ausweichquartier für die Oberschule Nord gebraucht wurde. Nun werden die Umzugskisten auch noch verkauft. Gerade ist Doris Schramm dabei, Stück für Stück Computer und Laptops zu bereinigen. Dann wird auch die Technik verkauft. Es sei schwer, die Arbeit der letzten 13 Jahre Stück für Stück abzuwickeln, sagen die Mitarbeiter. Aber manchmal müsse man einfach nur nach vorne schauen, dürfe sich innerlich nicht fertig machen und sollte das Positive sehen.

Neue Nutzung gefunden

Es funktioniert. Das Spielzeugland, mit dem früher Kinder aus sozialschwachen Familien unterstützt wurden, hat inzwischen eine neue Nutzung. Die Volkssolidarität mit ihrer heilpädagogischen Wohngruppe in Biesen ist der Nachnutzer und wird den Bestand verteilen. Auch für das Objekt, in dem die RID zuletzt ihren Sitz hatte, ist eine Zukunft schon in Planung. Eine Elterninitiative, die in Delitzsch eine evangelische Grundschule gründen möchte, hat Interesse an der ehemaligen Schule.

Wer nun zum verkaufsoffenen Samstag kommt, der würde ebenfalls Unterstützung leisten, so Doris Schramm. Jeder Euro helfe dem Verein. Das angebotene Material ist in sehr gutem Zustand. Sogar Garten- und Küchenutensilien bietet die RID an. Früher gab es eben kaum was, was sie nicht gemacht haben – ob nun Abfallsammeln im Stadtgebiet, Bewirtschaftung eines Tafelgartens oder Berufsvorbereitung für jene, die es mit der Schulbank nicht so hatten.

Von Christine Jacob