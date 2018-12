Reibitz

Das Zehn-Kilo-Exemplar, das Jan Niclas Bretschneider, künftiger Fischwirt, aus dem Becken holt, ist schon bestellt. Bei Fisch-Reinhardt und Teichwirtschaft Reibitz herrscht jetzt Hauptsaison. Die Karpfen, die das Jahr über in den Teichen aufwuchsen, warten seit dem Abfischen in den Hälterbecken. Von dort aus geht es mit den Verkaufsmobilen nach Delitzsch und Bad Düben. Circa 30 Prozent des Jahresumsatzes machen diese Festtage aus, schätzt Inhaber Marcel Reinhardt. Fisch ist beliebt in dieser Zeit, wenn auch der Karpfen eher der älteren Generation und damit seltener als früher auf dem Teller landet. Zu Unrecht findet Reinhardt. Denn in seinen naturnahen Teichen haben die Tiere ausreichend Bewegung und setzen auch nicht mehr Fett an als zum Beispiel Forellen. Für Ärger in der festlichen Betriebsamkeit sorgte indessen die Nachricht aus dem Landratsamt: Der Sonntagsverkauf vor Heiligabend und Silvester wurde eine Woche vor den Festtagen untersagt. „Zu verstehen ist das nicht, im vorigen Jahr fielen Silvester und Heiligabend auf den Sonntag, da durften wir auch verkaufen.“

Von Heike Liesaus