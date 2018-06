Delitzsch

Dass ich das Zeugnis über die bestandene Grundausbildung bei der Feuerwehr in einem Ordner habe – einem roten natürlich – heißt im Grunde gar nichts. Ich weiß nur eins: Es gibt viel zu lernen. Regelmäßig nehme ich an den Diensten teil, eine Ausbildung am Funk wird auch nötig sein und noch so viel mehr. So sitze ich an diesem Samstagmorgen um acht nicht am Frühstückstisch, sondern im Schulungsraum des DRK. Erste Hilfe müssen Feuerwehrleute nämlich beherrschen. Vor nachmittags um vier ist nicht Schluss. Das ist Feuerwehr. Man investiert viel seiner Zeit.

Körperliche Leistung

Dass man auch körperlich viel investiert, spüre ich bei meinem ersten Mal. Der Feldbrand nahe des Tiergartens am vergangenen Donnerstag war mein erster Einsatz. Als der Pieper mit dem Stichwort „Gestrüppbrand“ geht, will ich gerade Mittagspause machen. Stattdessen sprinte ich los. Keine Ahnung wie, aber plötzlich habe ich schwere Einsatzkleidung an. So stehe ich am Löschfahrzeug und frage die acht männlichen Kameraden, ob sie mich mitnehmen. Aber klar! Während der Anfahrt wird die Angabe „Gestrüppbrand“ zum Feldbrand korrigiert. Alles geht rasend schnell. Absitzen vom Fahrzeug. Es ist heiß und staubtrocken. Ich mache genau das, was man(n) mir sagt und schlage Glut auf dem Acker mit einer Schippe aus. Ich kann nicht ohne Stolz berichten, dass ich ein Feuer mit ausgemacht habe. Knapp 45 Minuten nach dem Alarm sind wir wieder im Gerätehaus, räumen auf und säubern die Fahrzeuge. Ich bin verschwitzt, kaputt – und glücklich. Die anderen Kameraden geben mir noch ein paar Tipps wie das Zurechtlegen der Einsatzkleidung, dass man noch schneller umgehost ist. Das erinnert mich an meine Brüder und ihre wirklich gut gemeinten Ratschläge. Auch das ist Feuerwehr. Familie. Wie vieles gehört die Feuerwehr noch zu den Männerdomänen. Aber man kann eine von den Jungs sein.

Von Christine Jacob