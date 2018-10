Delitzsch

An den Bauzäunen spannen sich zwar Reklame-Plakate für einen Matratzen-Händler, doch am Delitzscher Pep-Center soll ab 13. Dezember ein neuer Rewe-Markt in Betrieb gehen. Derzeit haben Monteure noch an der Außenfassaden zu tun, stehen die Fahrzeuge der verschiedenen Ausbau- und Einrichtungsgewerke auf dem Parkplatz.

Supermarkt-Filiale

„Der neue Supermarkt im Pep-Center in Delitzsch wird eine Verkaufsfläche von etwa 1850 Quadratmetern haben. Neben Bedientheken, zahlreichen Convenience-Artikeln zum sofortigen Verzehr und einem Bäcker bietet er auch Platz für ein breites Sortiment. Auch eine Vielzahl regionaler, vegetarischer und Bio-Lebensmittel wird die Kunden im Markt erwarten“, erklärt die Unternehmenskommunikation der Rewe-Gruppe.

Neu eingeführt werden soll zum Bespiel der Abholservice. Kunden können online bestellen, innerhalb eines zweistündigen selbst gewählten Zeitfensters abholen und sich so die Wege durch die Gänge sparen. Anders als der inhabergeführte bereits bestehende Rewe-Markt wird dieser als direkte Filiale der Rewe-Gruppe betrieben.

Noch wird gebaut, aber Mitte Dezember soll der neue Rewe-Markt im Delitzscher Pep-Center eröffnen. Quelle: Heike Liesaus

Mieter erweitern Flächen

Im gesamten Pep-Center läuft der Umbau weiter, ist von den Betreibern zu erfahren. Er soll voraussichtlich bis im Sommer 2019 abgeschlossen werden. Die Bestandsmieter werden ihre Flächen erweitern und teils auch umziehen. Der Discounter Penny hatte seine Filiale im Pep-Center vor einigen Monaten geschlossen, weil sie nicht mehr den aktuellen Flächen-Ansprüchen genügte.

Der größere Rewe-Markt ist nun nicht mehr durch die Passage, sondern direkt zugänglich. Generell werde sich der Passage-Charakter aufgrund der Mietervorgaben nicht wieder einführen lassen. „Aber wir wollen es gastronomisch stark aufwerten, sodass sich eine attraktive Shopping-Meile ergibt“, wird von Betreiberseite erklärt.

Nachnutzung in Sicht

Der Umbau der Rewe-Flächen liege im Plan. „Die technischen Voraussetzungen werden von uns rechtzeitig getroffen.“ Es bestehen zudem gute Aussichten für die Nachnutzung der Penny-Markt-Fläche. Allerdings sei Konkretes erst in einigen Wochen spruchreif. Die Tinte unter den Verträgen sei noch nicht trocken.

Millionen-Investition

Optisch ist Pep vor den Toren Delitzschs vor allem mit dem Hellweg-Baumarkt und dem Hammer-Raumausstatter präsent. Außerdem belegen Elektromarkt, Matratzenfachmarkt und ein Billigmarkt größere Flächen. Kleinere Geschäfte wie Friseur- und Fleischerei-Filiale, Lottogeschäft, Asia-Imbiss gibt es außerdem. Es sollen Millionen Euro investiert werden, um den Standort für die Zukunft fit zu machen. „Wir sind seit 30 Jahren hier und die Geschäfte laufen gut“, wird zum Umbau erklärt. Die ITG, die Immobilien-Treuhand-Gesellschaft, hatte mit mehreren Tochterfirmen zahlreiche Pep-Zentren im Osten Deutschlands entwickelt, auch das in der Loberstadt.

Gebiet wird entwickelt

Nicht allein der Pep-Markt strukturiert um. Generell sind links und rechts der Leipziger Straße weitreichende Veränderungen geplant, die vom Hotelkomplex am Wasserturm bis zum Abriss von Gewächshäusern auf dem Selders-Gelände reichen, wo Platz zum Parken geschaffen werden soll.

Von Heike Liesaus