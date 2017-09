Riesiger Andrang bei der 15. Auflage des Kartoffelhoffestes in Döbernitz

Auch nach Jahren ist die Begeisterung für das Kartoffelhoffest in Döbernitz ungebrochen. So strömten zur 15. Auflage am Sonnabend wieder Hunderte aus Delitzsch und der Umgebung zum Landwirtschaftsbetrieb Lienig. Erstmals lud der Regionalbauernverband Delitzsch bei diesem Fest zu einer Podiumsdiskussion ein.