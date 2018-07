Schönwölkau

Vor zwei Jahrzehnten wurde die umgewidmete, restaurierte Wölkauer Patronatskirche als Open-Air-Kulturstätte eröffnet. Und auch die Reihe „Rock & Lyrik in der Kirche“ ist am 28. Juli an dieser Stelle zum 20. Mal zu erleben. Die bringt einmal pro Sommer Laien und Profis zwar nicht unter ein Dach, denn diese Kirche hat keins, aber zusammen. Elke Fromm hat “Rock & Lyrik“ von Anfang an organisiert. Im Gespräch mit der LVZ erklärt sie Hintergründe.

Rock und Lyrik, da steht das außergewöhnliche Konzept schon im Titel. Wissen Sie noch, wie es vor 20 Jahren zu dieser Idee kam?

Im gleichen Jahr mit der Eröffnung des „Kulturell-touristischen Zentrums Patronatskirche Wölkau“ führten wir die erste Veranstaltung „Rock und Lyrik in der Kirche“ durch. Inspiration und Konzeption gab uns damals mein Mann Peter, der mit Dr. Liebau gemeinsam die Sanierung und Restaurierung der ruinösen Kirche neun Jahre lang begleitet hatte und sehr daran interessiert war, die umgewidmete Kirche einer kulturell-touristischen Nutzung zuzuführen. Voller Enthusiasmus gingen wir daran, eine Plattform für Laien- und Profikünstler aller Genres zu schaffen. Doch trotz Euphorie und Vorfreude stand die Frage: Würde dieses Angebot in der ländlichen Region von Künstlern angenommen und von interessierten Besuchern genutzt werden? Die erste Veranstaltung zeigte sich als voller Erfolg. Das gab Hoffnung und Zuversicht.

Im Programm mit teils bis zu sieben oder acht Künstlern geht es querbeet, treten Hobby-Künstler aus der Region neben Profis auf. Wie kommen die zusammen? Beschweren sich die Profis nicht, wenn sie nur ein Punkt unter vielen sind?

Ich denke, dass genau diese Symbiose das Wertvolle an unserer Veranstaltungsreihe ist. Die Eckpunkte der Veranstaltung, zum Beispiel, dass mehrere Künstler auftreten und dass dadurch jeder Interpret nur maximal zwölf Minuten zur Verfügung hat, werden im Vorfeld mit allen Beteiligten konkret abgesprochen. Bisher hat noch nicht ein Künstler das bekundete Interesse zurückgezogen. In den 20 Jahren sind zirka 450 Künstler aufgetreten, wobei jeder Einzelne etwas ganz Besonderes hatte.

Sara Fromm moderiert zum 20. Mal. Wie arbeitet das Mutter-Tochter-Gespann bei „Rock & Lyrik“ zusammen?

Perfekt. Zu erwähnen ist dabei der kurze Weg, den die Informationen nehmen. Es ging bisher kein Fakt verloren, denn Absprachen sind jederzeit möglich. Uns trennen ja nur zirka 50 Meter Luftlinie. Das Wichtigste aber ist, dass ich dadurch entlastet werde, weil ich mich eben neben allen anderen Aufgaben nicht noch um die Moderation zu kümmern habe. Obwohl meine Tochter inzwischen eine erfahrene Rechtsanwältin ist, drei Kinder hat und verheiratet ist, gehört „Rock und Lyrik“ zu ihr, wie auch zu mir. Und ich hoffe, dass das die nächsten Jahre so bleibt.

Nicht nur das Konzept ist speziell, sondern auch der Veranstaltungsort. Wie beeinflusst er die Programmgestaltung?

Diese für uns einzigartige Situation, eine Kirche ohne Dach, spielte bei der Vorbereitung nie eine Rolle. Aber viele Tage vorher beobachteten wir schon die Wettervorhersage, damit wir uns auf einen eventuellen Regenschauer oder eine Windböe einstellen konnten. Bei wechselhaftem Wetter kam das beherzte Publikum dann auch schon mal mit Regenschirmen bewaffnet zur Veranstaltung. Zweimal mussten wir dann doch das Programm kurz vor Schluss beenden, weil der Regen unerbittlich floss und selbst Regenschirme und Glasdächer keinen Schutz mehr gaben.

Wann hat der Wettergott am heftigsten mitgemischt?

An eine Situation von 2007 erinnere ich mich noch sehr genau. Es begann zu regnen, als der chinesische Tenor Ming Cheng, der französische Chansons auf deutsch sang, seinen Auftritt absolvierte, so als hätten wir den herrlichsten Sonnenschein. Die Frage, ob er seinen Auftritt beenden und im nächsten Jahr noch einmal wiederkommen möchte, ignorierte er. Inzwischen hatte sich Anja Schädel einen Regenschirm umgeschnallt, um sich und ihr Akkordeon zu schützen und Stefan Greiner suchte mit seiner Violine Schutz unter dem Glasdach. Doch Ming Cheng sang, im Regen stehend, unbeirrt, laut und deutlich weiter. Das Publikum belohnte einen solchen Enthusiasmus mit besonderem Applaus. Dank des Engagements des damaligen Pfarrers Michael Brendler und seiner Kirchgemeinde, gibt es für uns das Wetterproblem seit 2009 nicht mehr. Seitdem gewährt uns die Gellert-Kirche in Großwölkau Unterschlupf, wenn es Petrus regnen, hageln oder stürmen lässt. Pastorin Eva Fitschen, der Kirchenrat und die Kirchgemeinde setzen dankenswerterweise diese wundervolle Tradition fort.

Interview: Heike Liesaus

Rock & Lyrik in der Partonatskirche Schönwölkau. ab 17 Uhr. Die Kirche kann ansonsten sonntags von 14 bis 17 Uhr in der Saison von Mai bis September besichtigt werden. Dazu gibt es ein Preisrätsel. Ein kurzer Rundgang im Kirchenschiff lohnt sich, weil man dort alle Antworten auf die Fragen findet. Das Faltblatt dazu gibt es an der Kasse.

