Delitzsch

Nicht nur seit Jahren abgestellt, sondern nun auch abgesperrt: Der Brunnen auf dem Roßplatz wird demnächst abgebaut. Der ehemalige Trinkwasserbrunnen, der aus hygienischen Gründen schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb ist, bekommt einen neuen Standort. Das Keramikkunstwerk wird in den Delitzscher Tiergarten versetzt und soll dort in der neuen begehbaren Voliere stehen, da er mit seinen Tier- und Vogelmotiven perfekt dorthin passt. Es sei aber kein ganz leichtes Unterfangen, die Keramik abzutragen, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Brunnen abgestellt

Andere Brunnen in der Stadt sind nun ebenfalls abgestellt, allerdings nur für die Winterzeit. So ist nun auch der Löwenbrunnen auf dem kleinen Markt für die Winterruhe vorbereitet und das Wasser abgestellt, damit es keine Frostschäden gibt. In der nächsten Saison wird der Brunnen dann kürzer als bisher sprudeln. Bisher plätscherte er in der Zeit von 7 bis 23 Uhr, künftig nur noch von 10 bis 20 Uhr. Diese Energieeinsparung setzt die Stadt nach Hinweisen aus ihrem neuen Online-Bürgermelder durch. Bereits Ende des Sommers musste das Wasserspiel auf dem großen Markt abgestellt werden. Immer wieder waren die Düsen verstellt worden, sodass Wasser quer über den Markt statt zurück in den Kreislauf lief.

Die Genesung ist der Brunnen im Stadtpark Delitzsch Quelle: Wolfgang Sens

Etwa seit zwei Wochen ist auch die Genesung im Delitzscher Stadtpark nicht mehr zu sehen. Die Skulptur des Brunnens ist wie jeden Winter unter einem eigens angefertigten Häuschen verschwunden, das sie vor Frostschäden bewahren soll.

Von Christine Jacob