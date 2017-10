Rund 40 Sprödaer und Poßdorfer diskutieren mit Oberbürgermeister über ihre Sorgen

Spröda. Wie nicht anders zu erwarten, wurden beim jüngsten Bürgerdialog, zu dem Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) am Dienstagabend ins Sprödaer Feuerwehrzentrum eingeladen hatte, die derzeitigen Bauarbeiten im Ort zu einem Hauptthema. Vieles laufe an den Bürgern vorbei, weil der Informationsfluss nicht funktioniere. So würden Grundstückseigentümer von Bauabläufen ohne Vorankündigung überrascht, monierte Olaf Goldstein. Und auch vom Polier vor Ort würde man keine verlässlichen Auskünfte erhalten, sagte ein anderer der rund 40 versammelten Bürger. Diesbezüglich erneuerte Holger Friedrich vom Bauamt das Angebot der Stadtverwaltung, sich bei Problemen dort melden zu können. Dies sei aber bisher wenig genutzt worden, sagte der OBM. Dass es keine Informationen gebe, wollte Ortsvorsteher Dietmar Mieth so nicht im Raum stehen lassen und verwies auf die Informationsveranstaltung, in der vor Beginn der Bauarbeiten deren Ablauf erläutert worden ist. „Im Sommer waren zudem Vertreter von Oewa und Delta-Planungsgesellschaft im Ortschaftsrat zu Gast, aber kaum jemand aus dem Ort“, so Mieth, was die allgemeine Verärgerung in der Runde nur wenig dämpfen konnte.

Staubbelastung kritisiert

Kritisch angesprochen wurde die Staubbelastung in der Alten Dorfstraße, weil dort der Deckenschluss nur provisorisch erfolgt ist. „Dies könne nicht Monate so bleiben“, kritisierte Olaf Schumacher. Diesbezüglich bat der OBM um Verständnis und erklärte, dass die Stadt nach Fördermitteln suche, um die Straße mit einem Fußweg ordentlich ausbauen zu können.

Aber auch die Kita-Beiträge und die Frage, ob diese weiter steigen werden wurde diskutiert. Hier verwies Wilde wie schon im Stadtrat auf das Problem der steigenden Personalkosten, die neben Lohnanpassungen auch dem Betreuungsschlüssel geschuldet sind, in dessen Konsequenz mehr Erzieher benötigt werden.

Problem Abwasser in Poßdorf

Ein ganz anderes Problem bewegt die Poßdorfer. Für ihr Dorf gibt es immer noch keine verbindliche Lösung für die Abwasserentsorgung. Für den kleinen Ort bat Bettina Paubandt den Oberbürgermeister, mit dem Abwasserzweckverband noch einmal zu verhandeln, ob Poßdorf mit seinen rund 20 Hausanschlüssen nicht doch aus dem Unteren Leinetal austreten und Delitzsch zugeschlagen werden könne.

Bezüglich der Sprödaer Friedhofsmauer informierte Wilde, dass diese um die Grundfläche der ehemaligen Leichenhalle so gebaut würde, dass dort Stellflächen möglich werden. Damit werde zudem kirchliches und städtischen Eigentum sauber getrennt.

Von Thomas Steingen