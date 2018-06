Delitzsch

Dass der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) dem Jugendparlament nicht nur Unterstützung zusagt, sondern andere Kommunen zur Gründung eines solchen Gremiums aufruft, erzürnt die SPD. Dabei dreht sich alles um die Frage „Wer hat’s erfunden?“.

Initiator war Wittig

Der Aufruf des OBM sei „clever“, urteilt der Delitzscher SPD-Fraktionsvorsitzende Siegfried Schönherr. „Wenn der Zug erst mal fährt und die Richtung klar ist, dann springt man am besten in die Lok und ruft: ,Mir nach!’“. Die Idee sei in einem Gespräch der Jugendlichen mit dem Löbnitzer Kreisrat Heiko Wittig geboren worden. „Ihm und dem Engagement der von der Idee begeisterten Initiatoren ist es zu danken, dass nun die Delitzscher Jugend aktiv in die kommunalpolitische Arbeit eingebunden werden kann.“ Den Weg auch erfolgreich zu beschreiten, liege nun an den Jugendlichen selbst, betont Schönherr. Erster Akt wird die Wahl im September sein, „dann geht die eigentliche Arbeit los“, so Schönherr.

Rat für den OBM

Den OBM-Aufruf findet auch Ex-Vize-Landrat und SPD-Mann Ulrich Fiedler „erfreulich“. „Warum er allerdings nicht selbst in den bisherigen zehn Jahren seiner Amtszeit auf die Idee kam, ein Jugendparlament ins Leben zu rufen, sondern es erst der Initiative des Löbnitzer Kreisrates Heiko Wittig bedurfte, bleibt sein Geheimnis“, so Fiedler. Für den OBM, der gerade im Urlaub ist, hat er einen Ratschlag: Sich bei Heiko Wittig herzlich für sein Engagement für die Jugendlichen bedanken. Die Jugendlichen hätten erst einmal in harten Verhandlungen ihre Vorstellungen von einer jugendfreundlichen Satzung gegenüber der Verwaltung durchsetzen müssen.

Von Christine Jacob