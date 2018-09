Delitzsch

Wasser 21 Grad und Luft auch. So stand es am gestrigen Dienstag im Delitzscher Elberitzbad an der Tafel. Aber dieser Tage soll es nochmal richtig warm werden. Schwimmmeister Uwe Meißner und seine Mitstreiter befinden sich quasi im Endspurt nach einer intensiven Saison. Nur noch bis Sonntag ist geöffnet. Bisher wurden zirka 43 000 Besucher gezählt. Fast doppelt so viele wie 2017. Mehr kamen in den vergangenen 20 Jahren nur 2003. Damals wurden 48 000 registriert. Aber das Bad hatte auch noch montags geöffnet. Diesmal lag der Wasserhöchstwert bei 28 Grad Celsius, im Kinderbecken sogar bei 29 Grad. Und mehrere Tage standen 37 Grad Lufttemperatur auf der Tafel.

Letzte Gelegenheit

Letzte Badegelegenheiten gibt es in der Umgebung zum Beispiel am Schladitzer See, sogar völlig ohne Schließzeiten. In Eilenburg ist der Badestrand im Freizeitzentrum in der Hauptsaison von 10 bis 20 Uhr geöffnet. „Und ansonsten, solange das Wetter schön ist. Denn wir betreiben ja auch den Campingplatz“, erklärt Verwalterin Beate Millemann. Die Bad Dübener mussten wegen dem Umbau ausgerechnet im Rekordsommer aufs Freibad Hammermühle verzichten.

Das Delitzscher Freibad in der Elberitzstraße öffnet bis zum 16. September von 10 bis 20 Uhr.

Von Heike Liesaus