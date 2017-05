WÖLKAU. „Hoffen, beten, bangen“ ist ein Lösungsansatz. „Machen“ geht aber auch, meistens sogar besser. Der Verein Patronatskirche Wölkau Kunst und Kultur hat das nun bewiesen und seine in Gefahr geratene Saison gerettet.

Keine vier Wochen vor der für diesen Sonntag geplanten Eröffnung in der beliebten Kirche ohne Dach wurden bekanntlich große Bauschäden festgestellt. Putz war abgebrochen und in den Ausstellungsraum gefallen. Nach Dafürhalten von Experten drohten weitere Stellen abzustürzen. Die Gefahr, dass Besucher verletzt und Ausstellungsteile beschädigt werden könnten, war dem zuständigen Verein zu groß – die Saison geriet in Gefahr. Doch bevor alles abgeblasen werden musste nun die Wendung: Die Vereinschefin Sabine Sprechert hat sich ans Telefon geklemmt und konnte die Lippe Bau GmbH aus Mockrehna trotz des Zeitdrucks gewinnen. Dir Firma hatte bei der Sanierung der Kirche Anfang der Neunziger mitgewirkt und schritt nun auch am vergangenen Freitag zur Tat. „Sie haben schnell und unkompliziert geholfen“, freut sich die Mühlenpreisträgerin. Zudem hätten einige auf den Aufruf in der LVZ reagiert, „wir danken allen Sponsoren“. Nun kann die Saison wie geplant starten und damit zugleich der 20. Geburtstag des Kulturvereins gefeiert werden – Beginn ist am Sonntag um 15 Uhr.

Zu sehen sind bis Saisonende am 24. September Fotoausstellungen. Am 28. Mai heißt es um 15 Uhr „Vorhang auf“ wenn Alexander G. Schäfer komödiantisch auf den Spuren seines Schauspieler-Vaters Gerd E. Schäfer wandelt. Am 18. Juni findet ab 16 Uhr der 23. Gellert-Abend statt. Am 16. Juli liest Autorin Cathrin Moeller aus ihrer Neuerscheinung „Mordsacker“. „Rock und Lyrik“ am 29. Juli und der Tag des offenen Denkmals runden die Saison ab. Zudem kann die Kirche immer wieder sonntags und nach Vereinbarung besichtigt werden – ganz ohne Risiko.

Von Christine Jacob