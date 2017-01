Krostitz. Der Landkreis Nordsachsen will in diesem Jahr am Standort Krostitz eine neue Rettungswache bauen. Seit 1999 wird der Rettungsdienst im Landkreis Nordsachsen auch vom strategisch überaus wichtigen Standort Krostitz an der Bundesstraße 2/Staatsstraße 4 aus gewährleistet. Das Personal des DRK Eilenburg ist dort mit einem Rettungswagen täglich 24 Stunden vor Ort. Seit dieser Zeit nutzt der Landkreis zur Unterbringung von Fahrzeug und Personal Räumlichkeiten im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Krostitz, die von der Gemeinde unkompliziert zur Verfügung gestellt werden.

Jedoch stößt der Landkreis im Zuge der Umsetzung neuer Vorschriften mit den genutzten Räumlichkeiten an die Grenzen des Machbaren. Wichtige Forderungen sind unter anderem getrennte Sanitär- und Umkleidebereiche für Frauen und Männer und ausreichend Platz zur Desinfektion von Gegenständen, die mit Patienten in Kontakt gekommen sind, sowie genug Möglichkeiten zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Medikamenten und Verbrauchsmaterialien. „All das ist in den beiden kleinen, von uns genutzten Räumen im Feuerwehrdepot nicht ausreichend gegeben“, erklärt Tobias Hentzschel, Leiter Rettungsdienst des DRK Eilenburg.

Neubau nach Vorbild in Beilrode

Da eine Erweiterung der genutzten Räumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus zur Umsetzung dieser Anforderungen nicht möglich ist, jedoch am Fahrzeugstandort Krostitz aufgrund seiner strategisch wichtigen Lage festgehalten werden soll, entschloss sich der Landkreis 2016 zu einem Neubau. „Die Kosten für das Gebäude und die Ausstattung des Objektes werden in voller Höhe von den Krankenkassen getragen“, teilt das Landratsamt mit. In seiner Bauweise werde die neue Krostitzer Rettungswache denen ähneln, die der Landkreis in den vergangenen beiden Jahren in Beilrode und Belgern-Schildau errichtet und dem DRK Torgau-Oschatz zur Nutzung übergeben hat.

Umzug im September geplant

Tobias Hentzschel freut sich für seine Mitarbeiter über die Entscheidung, denn für sie würden sich mit dem Neubau die Arbeitsbedingungen entscheidend verbessern. Auch der Krostitzer Bürgermeister Wolfgang Frauendorf (CDU) begrüßt die räumliche Trennung von Feuerwehrdepot und Rettungswache, denn bei Einsätzen gebe es doch hin und wieder Konfliktpunkte. „So hat jeder seine Räumlichkeiten und kann seine Aufgaben erledigen, ohne dem anderen in die Quere zu kommen.“ Deshalb habe die Gemeinde dem Landkreis auf Anfrage auch einige Grundstücke für den Neubau angeboten, so Frauendorf. Nachdem Ende 2016 gemeinsam ein geeignetes Grundstück im Gewerbegebiet Krostitz-West in der Hilchenbacher Straße gefunden wurde, befindet sich der Neubau nun in der Planungsphase. Laut Landratsamt sind der Abschluss der Bauarbeiten und der Einzug des Personals des DRK Eilenburg in das neue Objekt im September geplant.

Von Thomas Steingen