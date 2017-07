Sausedlitz blickt bis ins Jahr 2030. Der Löbnitzer Ortsteil will seine Zukunft nicht dem Zufall überlassen und ist dabei, ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Bei verschiedenen Veranstaltung hat Planerin Christine Schiemann die Wünsche der Sausedlitzer gesammelt und will sie mit den übergeordneten Planungen in Übereinstimmung bringen.