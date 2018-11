Delitzsch

Engagement ist auch die Bemühung um Demokratie und damit den Frieden. Davon ist man im Delitzscher Schalom Begegnungszentrum überzeugt und hat die Macher der neuen evangelischen Grundschule ausgezeichnet.

Vielfalt gelobt

Der 34-jährige Jörg Topfstedt und der vier Jahre ältere Nico Eckert, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins der Schule, wurden am Freitagabend stellvertretend für ihren Verein mit dem Schalompreis 2018 ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen des Gedenkens an die Reichspogromnacht von 1938 statt. Die Andacht und auch die Auszeichnung verbanden Blick in die Vergangenheit und den Blick in die Gegenwart sowie das Bemühen um Demokratie und Vielfalt heute, gerade weil diese Themen 2018 drängender scheinen als noch vor zehn Jahren.

Schullandschaft bereichert

„Das ehrenamtliche Engagement, sich im Besonderen für eine Vielfalt von Bildungsangeboten für unsere Delitzscher Kinder einzusetzen, verdient Anerkennung“, heißt es in der Begründung. „Sozialer Frieden beginnt im Kindesalter mit einer guten Bildung“, so Jens Rudolph vom Schalom Begegnungszentrum. Der Verein habe mit der Gründung der neuen Schule zum Frieden beigetragen, indem die Schullandschaft eine Bereicherung erfahren hat. Nico Eckert und Jörg Topfstedt erhielten eine handgefertigte Schalom-Kippa, dazu einen Buchpreis und einen Gedenkleuchter.

Auch in Zukunft sollen weitere engagierte Bürger, die sich für den Schalom-Frieden in und um Delitzsch verdient gemacht haben, mit dem Preis ausgezeichnet werden. Im vergangnen Jahr erhielt Anke Stoye für ihre Arbeit im Verein InterKULTUR und ihr Engagement für Flüchtlinge den Preis.

Nico Eckert und Jörg Topfstedt gehören zu denen, die den Mut hatten, eine eigene Schule auf die Beine zu stellen. Die erste freie Grundschule in Delitzsch, die in nicht einmal zwei Jahren von der Idee dieser kleinen Gruppe Eltern um die beiden Ausgezeichneten zur Wirklichkeit der Peter-und-Paul-Grundschule wurde, läuft seit diesem Schuljahr und hat schon die ersten Anmeldungen für die kommenden Schuljahre vorliegen. 2018 sind 33 Kinder in 1. und 2. Klasse eingeschult worden. Aktuell wird nach einem neuen Lehrer oder einer neuen Lehrerin gesucht. Die Einrichtung soll mal ein evangelisches Schulzentrum werden.

