Delitzsch

Das Album der Open-Air-Wandbilder in Delitzsch hat erneut Zuwachs bekommen: Jetzt ist das Gerüste am Giebel der Wohnanlage gefallen, die an der August-Fritzsche-Straße/Ecke Loberstraße gebaut wird. Dahinter ist in den vergangnen Tagen ein Wandbild entstanden: „Schöner Wohnen am Scharfrichterhaus“ ist nicht nur darauf zu lesen, sondern auch der Schattenriss eines entschlossen wirkenden und historisch gewandeten Mannes mit Schwert in der Hand zu sehen. Denn im restaurierten Haus nebenan, hat einst der Scharfrichter gewohnt.

Erinnerung an Vergangenes

Elke Harz geht jeden Tag hier vorbei, denn sie wohnt in der Nähe. „Mir gefällt das richtig gut“, lobt sie die Neuerung. „Wenn ich das sehe, dann versetzt mich das ich richtig in die vergangene Zeit. Das müsste es noch viel mehr geben. Denn viele Jüngere wissen ja heute nichts mehr davon.“ Immerhin ist Delitzsch schon jetzt Stadt der Wandbilder: die Türme, der Genossenschaftsvater Hermann Schulze-Delitzsch, Zebras und viele Motive mehr sind Blickpunkte und weisen auf verschiedene Besonderheiten der Lober-Kommune hin.

Neue Wohnungen

Inzwischen laufen die Arbeiten im Neubau nahe des historischen Scharfrichterhauses weiter. Entstehen sollen 30 seniorengerechte Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die Wohnflächen bewegen sich zwischen 50 und 120 Quadratmeter. Einen Tag der offenen Tür gab es schon. Baubeginn war im Dezember 2017. Anfang 2019 soll das Objekt bezugsfertig sein.

Von Heike Liesaus