Sachsens letztes Sonnentor steht in Schenkenberg bei Delitzsch und verschließt dort den hiesigen Friedhof. Momentan liegt es jedoch bei Tischlermeister Ast in Zschernitz. Der restauriert das gut 250 Jahre gute Stück und will soviel Substanz wie möglich erhalten. Bis Ende Juli werden sich die Arbeiten hinziehen.